Kaffrine : deux individus dont un maître coranique envoyés en prison pour « agression sur un arbitre »

Un match de football entre deux équipes de la région de Kaffrine (Centre) a failli virer au drame lorsqu'une agression a été commise par deux supporters, dont un maître coranique. Ces derniers s'en sont violemment pris à l’arbitre, lui reprochant la défaite de leur équipe. Les deux hommes ont été écroués à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Kaffrine.



Tout est parti d’un match de football opposant l'ASC « Santos » de Diakhao Saloum à celle du village de Céma, dans la commune de Boulel, vendredi dernier, quand les deux supporters ont pris pour cible l'arbitre, l'accusant d'avoir volé la victoire à leur équipe. Selon « L’Observateur », les supporters des deux camps rivalisaient d'ardeur pour encourager leurs équipes. Après un match nul à l'issue du temps réglementaire, la rencontre devait se départager aux tirs au but. C'est à ce moment que la tension s'est muée en violence. Quand l'ASC Céma a finalement remporté la victoire, la colère de D. Lô, maître coranique et fervent supporter du « Santos », a explosé.



D’après un témoin qui s’est confié au quotidien d’information, « le maitre coranique ne digérait pas la défaite de son équipe. Il était hors de lui. Dans un accès de rage, D. Lô a quitté sa place et a foncé sur l'arbitre, l'abreuvant d'injures avant de tenter de le frapper à coups de poing. Rapidement, des joueurs et des spectateurs sont intervenus pour séparer les deux hommes, mais loin de se calmer, le maître coranique a alors appelé les autres supporters de son équipe à se joindre à lui pour s'en prendre collectivement à l'arbitre, qu'il tenait pour seul responsable de leur malheur. Seul son ami, Ch. Mb. Diop, a répondu à son appel. Le reste de la foule, composée essentiellement de jeunes, a été maîtrisé par les forces de l'ordre qui leur ont barré le passage. Les deux hommes ont alors concentré leurs attaques sur l'arbitre, qui n'a dû son salut qu'à l'intervention rapide des éléments de la brigade de gendarmerie de Boulel ».



Par ailleurs, D. Lô et Ch. Mb. Diop ont été immédiatement interpellés et conduits dans les locaux de la gendarmerie locale. Lors de leur audition, les deux hommes ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés. Toutefois, D. Lô, principal instigateur de ces violences, a tenté de justifier son acte en accusant l'arbitre d'avoir « saboté » le match en « favorisant », selon lui, l'ASC Céma au détriment de son équipe. À l'issue de leur garde à vue, les deux prévenus ont été déférés au parquet de Kaffrine pour « trouble à l'ordre public ».



Le juge a décerné un mandat de dépôt à leur encontre et ils croupissent, depuis, à la Maison d'arrêt et de correction de Kaffrine.



