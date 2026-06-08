Kalidou Koulibaly : «Je me sens très bien (…) Et nous sommes capables de réaliser une grande Coupe du monde»

L'entrée en lice du Sénégal à la Coupe du Monde 2026 aura lieu le 16 juin face à l'équipe de France, au Stade de New York. A une semaine de ce choc très attendu dans le cadre du Groupe I (qui comprend également la Norvège et l'Irak), le capitaine des "Lions", Kalidou Koulibaly, a assuré qu’il se «sent bien», alors qu’il revient de blessure, avant de soutenir que le Sénégal est «capable de réaliser une grande» compétition.



«Je me sens très bien. On a fait les choses avec intelligence. On ne voulait pas se presser (…) peut-être que je vais jouer le match amical contre l’Arabie Saoudite. C’est le coach qui décidera», a dit Kalidou Koulibaly (actuellement aux USA), au cours de l’émission After Foot de RMC enregistrée ce dimanche 07 juin, à l’Institut français de Dakar.



Après avoir rappelé que le match d’ouverture contre la France «sera très important», il a assuré que le Sénégal fera «tout pour le gagner», car les "Lions" ont la meilleure équipe au monde.



Le capitaine a enfin précisé l’objectif de son groupe lors de cette compétition. «Nous y croyons. Nous savons que nous sommes capables de réaliser une grande Coupe du monde et c’est notre objectif», a-t-il conclu.