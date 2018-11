Kalidou Koulibaly: "je suis riche de la double culture"

Le défenseur sénégalais de Naples (élite italienne), Kalidou Koulibaly, né en France de parents sénégalais, a souligné la richesse de sa double culture franco-sénégalaise, affirme avoir été "fortement influencé par la nature multiculturelle de son éducation".



"J’avais la culture française à l’école et j’adore cette culture, mais j’avais aussi une autre culture à la maison, celle du Sénégal", a expliqué le défenseur de 27 ans dans un entretien publié sur le site de la BBC, la radiotélévision publique britannique.



"Je pense que cette façon de grandir a fait de moi la personne que je suis aujourd’hui parce que j’avais les deux cultures", a dit Koulibaly, ajoutant avoir été "fortement influencé par la nature multiculturelle de son éducation".



Kalidou Koulibaly fait partie des nominés au titre de "meilleur joueur" africain de l’année 2018, avec son compatriote Sadio Mané (Liverpool, Angleterre), l’Egyptien Mohamed Salah (Liverpool, Angleterre), le Marocain Mehdi Benatia (Juventus, Italie) et le Ghanéen Thomas Partey (Atletico, Espagne).



Il dit ne pas regretter son choix de jouer pour le Sénégal, en particulier après la victoire de la France à la Coupe du monde 2018, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps l’ayant ciblé comme éventuel renfort alors qu’il avait déjà joué avec les Lions.



"Je ne regrette rien parce que je veux écrire l’histoire du football sénégalais et j’espère que je pourrai le faire", a déclaré le défenseur central, selon qui la dernière Coupe du monde ’’Russie 2018’’, à laquelle le Sénégal avait participé fut une bonne expérience.



"Je veux montrer que le Sénégal était l’une des meilleures équipes d’Afrique" à cette compétition, a-t-il dit, réaffirmant l’objectif de remporter la CAN 2019 avec les Lions.