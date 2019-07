Kalidou Koulibaly salue l'accueil chaleureux qu'il a reçu dans sa ville natale

Finaliste malhereux de la Can 2019, bien qu'il n'a pas joué le jour de la finale pour cumul de cartons, l'international sénégalais, Kalidou Koulibaly, a salué l'acceuil chaleureux qu'il a reçu dans sa ville natale à Saint-Dié-des-Vosges en France. "Beaucoup d’émotion et de fierté ressentie suite à l’accueil chaleureux reçu dans la ville où je suis né et le quartier où j’ai grandi! Merci à tous pour ce moment inoubliable et le soutien que vous m’apportez", a-t-il écrit sur son compte tweeter.