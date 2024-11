Kaolack : Le taux de positivité au VIH chez les enfants de mères séropositives est de 2,7 %

Maimouna Dieng, point focal de la prévention de la transmission mère-enfant (PTME) à Kaolack (ouest), a révélé vendredi dernier que le taux de positivité au VIH/Sida chez les enfants nés de mères séropositives dans la région est estimé à 2,7 %.



« La dernière enquête, réalisée en décembre 2023, montre un taux de positivité de 2,7 % parmi les enfants nés de mères séropositives », a-t-elle déclaré lors d’une présentation organisée dans le cadre d’une caravane de presse à Kaolack et Kolda. Cet événement a été initié par l’Association des journalistes en santé, population et développement (AJSPD) en partenariat avec le Conseil national de lutte contre le sida (CNLS).



Mme Dieng a expliqué que le dépistage précoce joue un rôle crucial dans la lutte contre la transmission du VIH de la mère à l’enfant. « Si une femme est confirmée séropositive avant la grossesse, elle est intégrée dans la cohorte des grossesses séropositives. Le dépistage est également systématique pendant la grossesse », a-t-elle précisé au micro de APS.



Elle a ajouté que les statistiques montrent que 50 % des femmes se font dépister avant de tomber enceintes, tandis que 48 % le font pendant la grossesse, ce qui témoigne d’un dépistage précoce dans la région. « Plus de 98 % des femmes ciblées ont été dépistées, soit avant, soit pendant la grossesse. Cela minimise considérablement le risque de transmission chez l’enfant », a souligné Mme Dieng.



La responsable a également insisté sur l’importance du traitement antirétroviral pour réduire les risques de transmission : « Lorsqu’une femme enceinte commence ce traitement, le risque de transmission au nouveau-né est significativement réduit. »



Pour renforcer cette prise en charge, Mme Dieng a mis en avant les efforts continus dans la région : « Tous les trois mois, nous assurons un suivi dans les quatre districts sanitaires et à l’hôpital. Ce suivi porte sur la disponibilité des médicaments, l’état des produits, ainsi que la mise à jour des modèles de prise en charge. »



Cette approche systématique et proactive explique, selon elle, le faible taux de positivité enregistré chez les enfants nés de grossesses séropositives dans la région.