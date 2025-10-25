Kaolack : deux trafiquants interpellés et 83 kg de chanvre indien saisis

La Brigade régionale des stupéfiants de Kaolack, relevant de l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a mené une nouvelle opération dans la lutte contre le trafic de drogue. Le 24 octobre 2025, ses éléments ont interpellé deux (2) individus, identifiés comme des « porteurs », au village de Gamboul Thiogone, dans le département de Kaolack.



Selon les informations de PressAfrik, l’intervention a permis la saisie de deux (2) colis conditionnés dans des sacs en sisal, contenant au total quatre-vingt-trois kilogrammes (83 kg) de chanvre indien.



Cette opération s’inscrit, précise la source, « dans le cadre des opérations de lutte contre la criminalité transfrontalière organisée ». Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuelles complicités.