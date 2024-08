Kaolack : la campagne de prévention du paludisme saisonnier démarre ce vendredi

Une nouvelle phase de la campagne de prévention du paludisme saisonnier (CPS) chez les enfants âgés de trois mois à 10 ans va démarrer ce vendredi dans les postes de santé du district sanitaire de Kaolack a appris l’Aps de son coordonnateur, Seydouna Alioune Kébé.

M. Kébé intervenait à une réunion d’évaluation de la première phase de la CPS, au centre de santé de Kaznack.



D’après M. Kébé, dans ce quartier de la ville de Kaolack l’environnement et le climat sont favorables au développement du paludisme.

Cette campagne va se dérouler jusqu’au lundi 5 août et concerne 83 419 enfants.

Sont concernés 7 889 enfants dont l’âge varie entre 03 et 11 mois.

Cette campagne menée sous la direction du Programme national de lutte contre le paludisme concerne en même temps 41 565 enfants dont l’âge varie entre un an et cinq ans.