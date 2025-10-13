Kaolack : la préfecture annonce une vaste opération de désencombrement dès le 18 octobre

Le préfet du département de Kaolack, Latyr Ndiaye, a annoncé une importante opération de désencombrement des voies publiques à partir du 18 octobre 2025. L’initiative vise « à libérer les emprises de la RN1 et de la RN4, aujourd’hui occupées de manière irrégulière, selon un communiqué officiel rendu public. »



Selon le communiqué parvenu à PressAfrik, « les services préfectoraux s’attaqueront à plusieurs formes d’installations jugées illégales, notamment les débordements de cantines de plus d’un mètre, les ateliers de menuiserie, les points de vente de matériaux de construction, les panneaux publicitaires non conformes, ainsi que les arrêts des motos Jakarta et les épaves de véhicules abandonnées sur la voie publique. »



Le préfet a appelé « à la compréhension et à la collaboration des populations concernées », les invitant à « prendre toutes les dispositions nécessaires pour libérer, à temps, les emprises ciblées ». Cette opération, selon les autorités locales, « s’inscrit dans une volonté de restaurer l’ordre public, d’améliorer la mobilité urbaine et de renforcer la sécurité sur les grands axes de la commune. »

