Kaolack : les techniciens de surface crient leur ras-le-bol.

Les agents de nettoiement du marché central de Kaolack ne contiennent plus leur colère. Ces techniciens de surface ont haussé le ton pour réclamer leurs salaires. Ils sont restés durant trois moi sans percevoir leurs salaires. En sit-in à la mairie de Kaolack, leur porte-parole tonne, « si on ne nous paye pas les trois mois d’arriéré de salaire, personne ne travaillera pas ici. On ne recrutera personne pour travailler à notre place.Ces travailleurs avaient tous décidé d’observer une grève illimitée et de laisser les ordures polluer le marché de Kaolack. Mais aux dernières nouvelles, se sont ces mêmes prestataires qui les ont contacté par téléphone pour leur signifier que la situation à été décanté et qu’ils vont reprendre le travail.