Kaolack : un chauffeur de « Cheikhou Charifou » écroué pour conduite en état d'ébriété

Les agents de police du Commissariat central de Kaolack, en faction à la sortie de Nioro ont immobilisé un véhiculé de marque Toyota communément appelé « Cheikhou Charifou », immatriculé AA 659 Cl dont le chauffeur roulait dangereusement en effectuant des zigzags sur la route nationale. Réputé à des faits similaires, il a été écroué pour conduite en état d'ébriété.



Le chauffeur de passage à Kaolack (centre) identifié sous le nom de Amath Maty Thiam (29 ans) conduisait en étant ivre et tenait des propos incohérents, selon les agents. Face à cette situation, les agents lui ont ordonné de descendre du véhicule afin de le conduire au service pour vérification. L'intérieur de la voiture a été aussi fouillé mais aucun objet illicite n'a été trouvé.



En raison de sa conduite dangereuse, le chauffeur constituait un danger pour lui-même et la sécurité routière malgré qu'il ne transportait aucun client.