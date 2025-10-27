Kaolack : un influenceur arrêté pour diffamation contre la police

La Sûreté urbaine de Kaolack a interpellé, dimanche, H. Sène, un influenceur de 29 ans résidant à Boustane, après la diffusion d’une vidéo virale sur TikTok dans laquelle il insultait et accusait des policiers d’être des « escrocs » et des « voleurs ».





Selon les sources policières, tout est parti d’un contrôle de routine dans la nuit du 22 au 23 octobre, au cours duquel H. Sène, accompagné de deux personnes, a été invité à présenter ses papiers. Mécontent, il a choisi de régler ses comptes sur les réseaux sociaux.





Interpellé, l’influenceur a reconnu les faits et présenté des excuses, admettant qu’il ne disposait d’« aucun élément concret » pour appuyer ses accusations. Les témoins présents lors du contrôle ont confirmé le professionnalisme de l’agent mis en cause.





Placée en garde à vue pour “ diffamation publique et atteinte à l’honneur”, H. Sène devrait être déféré devant le procureur ce mardi, indique Seneweb.

