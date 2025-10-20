Karang : deux individus arrêtés avec plus de 500 pilules d'ecstasy

La police a arrêté Mariétou Cissé (22 ans), se disant étudiante domiciliée à Mermoz (Dakar), et Cheikh Ahmadou Bamba Dieng (29 ans), se disant technicien en production alimentaire domicilié à Yoff-Océan (Dakar), le 18 octobre dernier à Karang (région de Fatick au sud). Ils ont été interpellés pour "association de malfaiteurs et détention aux fins de trafic international d’ecstasy", portant sur 511 pilules.



Tout a commencé lors d’un contrôle ciblé au niveau de la plateforme que Mariétou Cissé a été invitée à se présenter au poste. Prise de panique lors de la fouille, elle a déclaré avoir dissimulé, dans ses sous-vêtements, un sachet contenant des comprimés. Elle a ensuite extrait deux sachets imperméables renfermant au total 491 pilules, selon le journal Libération.



Interrogée sur la provenance du produit, Mariétou Cissé a affirmé que les comprimés appartenaient à Cheikh Ahmadou Bamba Dieng, qui lui aurait demandé de les cacher au niveau de ses parties intimes, tout en reconnaissant avoir agi en connaissance de cause.



De son côté, Cheikh Ahmadou Bamba Dieng a également été soumis à une fouille. Celle-ci a permis de découvrir 20 comprimés de la même nature, soigneusement dissimulés dans une boîte de pommade de marque "Vité", spécialement aménagée à cet effet et placée dans son sac à dos, a déraillé le quotidien d’information.



Lors de son audition, il a reconnu être le propriétaire des comprimés et a déclaré les avoir achetés en Gambie auprès d’un certain Adama, au prix de 2 500 F CFA l’unité. Il a aussi confirmé les déclarations de sa complice en reconnaissant lui avoir les pilules retrouvés sur elle.



Après information de leur droit à conseil, les mises en causes sont conduits au siège de la Brigade des stupéfiants (BRS), où le produit saisi et leurs téléphones portables ont été placés sous scellés, a conclu la même source.

