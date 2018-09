Karim Wade a récolté au moins 300 000 signatures (Staff de Karim Wade)

Des Sénégalais se bousculent pour parrainer le candidat du Parti démocratique sénégalais (Pds). C’est du moins ce que soutient le staff de communication de Karim Wade qui assure que les 30. 000 fiches qu’il avait imprimées étaient épuisées, soit 300 000 signatures engrangées.



«Le candidat Karim Meïssa WADE tient à s’excuser personnellement, auprès de ses concitoyens, des militantes, des militants, des membres de mouvements de soutien, des partis alliés et des sympathisants pour l’insuffisance des fiches de parrainages et les conséquences que cela a pu entrainer», relève la note parvenue à PressAfrik.



Le document d’indiquer : «l e PDS a imprimé 30.000 fiches constituant 300.000 parrainages qui ont été totalement épuisées en quelques jours après le démarrage des opérations. Nous n’avions pas anticipé une telle demande et cela a malheureusement entraîné, pour certaines zones, des perturbations et un décalage sur le calendrier initialement prévu».



Mais, rassurent l’entourage de Wade-fils, son parti va commander de nouvelles fiches qui commenceront à être distribuées « dans les prochaines heures » .