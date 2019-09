Karim Wade encore annoncé à Dakar

Le chargé de communication du Parti démocratique sénégalais (Pds), Mayoro Faye, a annoncé le retour « bientôt » de Karim Wade à Dakar, après plusieurs voyages avortés.



« Aujourd’hui, il (Karim Wade) incarne l’espoir, l’avenir, et il est le plus à même de conduire les destinées du Parti, n’en déplaise à ses détracteurs. Les trahisons et le temps l’ont imposé au PDS. Il sera bientôt parmi nous, dès qu’il aura terminé le travail international qu’il a si bien mené jusqu’ici, travail jalonné de victoires, plusieurs fois devant la CEDEAO, la justice française et les Nations-

Unies.», a révélé le sieur Faye dans un communiqué parvenu à PressAfrik.