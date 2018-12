Karim Wade non inscrit: Lamine Ba menace et demande à Macky Sall de prendre ses responsabilités

Membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais (Pds), Lamine Ba a demandé au président Macky Sall de « prendre ses responsabilités », après que leur candidat Karim Wade ait pu retirer sa carde d’identité au Koweït sur laquelle il est écrit « non inscrit sur les listes ». Une chose qui complique la validation de sa candidature à la Présidentielle du 24 février 2019.



« Ils ont enlevé notre candidat de la liste électorale sur la base d’une condamnation d’une juridiction qui n’est pas reconnue. C’est à l’Etat de nous donner une justification par rapport à son comportement, après que l’Onu a sorti sa décision », a dit Lamine Ba, qui précise que « Karim Wade reste l’unique candidat du Pds ».



Lamine Ba qui se dit « très à l’aise », a demandé au président Macky Sall de « prendre ses responsabilités », ajoutant que « rien ne justifie cette obsession du pouvoir à vouloir mettre Karim Wade et Khalifa Sall hors-jeu », sur Zik Fm.



A la question de savoir si Karim Wade sera à Dakar avant la campagne début février, M. Ba répond, « très très bientôt, car on ne peut pas être candidat et ne pas être là pour la campagne ».