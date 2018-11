Karim Wade vs Etat du Sénégal : après le Pds, l’ Apr se lance dans la bataille

La Convergence des cadres républicains (Ccr) s’est elle aussi penchée sur les recommandations du Groupe de travail de l’Onu perçue par l’opposition et notamment le Pds comme une victoire pour Karim Wade. En effet, pour Abdoulaye Diouf Sarr, il n’en est rien puisque déjà, cette position dudit groupe ne peut rivaliser avec lé décision d’un Etat souverain.



«Les recommandations du comité des droits de l’homme de l’Onu n’ont pas de valeur contraignante ni obligatoire. Elles sont adressées à l’Etat, partie concernée, mais ne sont pas juridiquement contraignantes. Sous ce rapport, c’est une erreur de dire que le Sénégal a été condamné par le comité. Seule une juridiction a le pouvoir et le condamner. Or le comité des droits de l’homme n’est pas une juridiction», précise d’emblée le chef de file du Ccr lors d'une conférence de presse qu'il a animée jeudi 15 novembre.



D’ailleurs, le maire de Yoff ne s’étonne pas que l’opposition, notamment le Pds, communique sur ce sujet de cette façon qu’il qualifie de désinformationt. Car, relève-t-il, «la stratégie d’embrouillement savamment orchestrée par les alliés de Karim Wade, ainsi que leur volonté de jeter le discrédit sur la justice du pays ne saurait produire le résultat escompté».



A l’en croire, leur posture ne va pas influer sur la résolution de l’Etat à se faire restituer les 138 milliards de francs Cfa que la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) a enjoint Karim Wade de payer.