Kéba Ba, promoteur de "La Grande Nuit du Saloum" : «Si Macky Sall me donne les moyens je le réélirai dès le 1e tour»

Les rythmes du Saloum ont été au rendez-vous samedi, à la Maison de la Culture Douta Seck où les artistes s’étaient réunis pour répondre à l’appel de Kéba Ba, président du mouvement And Suxali Saloum. Cette soirée, qui en est à sa cinquième édition, a été placée sous la présidence du chef de l’Etat Macky Sall, à qui M. Ba a promis de faire réélire dès le 1e tour en 2019, s’il dispose de suffisamment de moyens. Ce qui n’est pas le cas de tous les membres de l’Alliance pour la république qui militent dans la région de Kaolack.



«Le président de la République a beaucoup fait dans le Saloum. Mais, les gens à qui il a donné des postes et des moyens, ne travaillent pas. Je m’engage pour sa réélection. Je mérite plus qu’un poste et je suis plus méritant que les personnes à qui il a confié les postes de responsabilité. Si j’ai des moyens je le réélirais en 2019», a-t-il déclaré.



Revenant sur son initiative, Kéba Ba affirme s’inscrire dans l’optique de travailler à l’émancipation du Saloum, en œuvrant surtout dans le «social». Il a par ailleurs appelé à ce que tous les fils de cette contrée située en plein cœur du Bassin arachidier, s’unissent pour le développement du Saloum. Ce qui passe nécessairement par la réélection du Président Macky Sall, lequel "porte le Saloum dans son cœur".



Cette soirée a été marquée par le défilé des artistes, qui ont fait vivre aux spectateurs qui se sont déplacés nombreux, un moment de rêve avec des chants et danses du Ngoyane.