Kédougou : NOGA MINE Célèbre l'Excellence et renforce son engagement RSE à Tomboronkoto

Fidèle à son engagement en matière de Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE) et de Contenu Local, la société minière NOGA MINE a organisé avec succès, ce samedi, la 3e édition de sa Journée d'Excellence. La cérémonie, qui s'est tenue à Tomboronkoto, dans la région de Kédougou, a été l'occasion de célébrer la performance éducative et de renforcer l'appui aux communautés locales.



​L'événement a bénéficié d'une forte présence institutionnelle, placé sous la présidence du Ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, M. Birame Souleye DIOP, et sous le haut parrainage du Ministre de l'Éducation Nationale, M. Moustapha Mamba GUIRASSY, en présence des autorités administratives et des élus locaux de Kédougou.



​Cette 3e édition a mis un accent particulier sur l'éducation. Un total de 90 prix a été distribué aux trois meilleurs élèves de chacune des 25 écoles élémentaires de la commune de Tomboronkoto. Des prix ont également récompensé les meilleurs élèves des collèges d'enseignement secondaire et du lycée. Les lauréats ont reçu des kits scolaires complets, des diplômes de mérite ou des trophées, tandis que les 10 élèves les plus méritants se sont vu offrir des bourses d'études.



​Au-delà des récompenses individuelles, NOGA MINE a procédé à une dotation généralisée de fournitures scolaires à tous les élèves de la commune, de l'élémentaire au lycée. L'excellence chez le personnel a également été saluée, avec la remise de prix aux meilleurs enseignants, chefs d'établissement, CODEC/COCODEC et à l'IEF pour leur contribution à la réussite scolaire. Un appui logistique et financier a aussi été apporté aux Daaras. ​Des investissements majeurs dans les secteurs social et sanitaire



​L'impact de la RSE de NOGA MINE s'est étendu aux secteurs sanitaire et social. La société a notamment fait don d'un corbillard équipé, accompagné d'un bon de carburant d'un million de francs CFA, à la commune de Tomboronkoto, répondant à un besoin crucial, comme l'a souligné le Préfet de Kédougou, El hadji Malick Sy. De plus, les deux ambulances offertes lors des éditions précédentes ont bénéficié d'une dotation en carburant. Des fauteuils roulants ont été remis à des personnes handicapées, et 10 chaises de cérémonie ont été données à chacun des 25 villages de la commune.



​Des femmes et groupements de femmes, ainsi que des jeunes, ont été financés et encadrés par l'entreprise, avec un soutien aux activités génératrices de revenus.

​Un partenariat pour l'« Espoir, la Renaissance et la Prospérité »



​Dans son allocution, Sultan DIOP, Directeur Général de NOGA MINE, a réaffirmé l'attachement de l'entreprise à la région de Kédougou. Il a rappelé que cette 3e édition, tenue le 25 octobre 2025, est placée sous le signe de l'"Espoir, la Renaissance et la Prospérité", en résonance avec le programme national



​« Conformément aux dispositions légales du code minier sur la RSE et le Contenu Local, notre entreprise NOGA MINE, fidèle à son engagement d’être aux côtés des populations de la région de Kédougou, célèbre la 3e année consécutive de son programme RSE, » a-t-il déclaré. Il a également souligné que la pérennité des activités d'exploitation repose sur « des relations franches de collaboration, de coopération et de partenariat ».



​Sultan Diop a profité de l'occasion pour soumettre des propositions d'intérêt national, notamment la création d'un Fonds Minier d'Investissement pour les investisseurs nationaux et la mise en place d'un Comptoir National de Transaction en métaux précieux. Il a salué les nouvelles réformes en cours menées par le Ministre Birame Souleye DIOP.



​Le Maire deTomboronkoto a quant à lui, salué la volonté du DG de NOGA MINE de faire en sorte que « les ressources minières exploitées dans des conditions optimales, puissent profiter aux populations des localités ».



​Si l'initiative de NOGA MINE a été unanimement saluée, un appel a été lancé par le Président du Conseil Communal de la Jeunesse, Moussa Dafé, pour que l'ensemble des sociétés minières de la région intensifient leurs efforts : « Il est inadmissible aujourd'hui que Kédougou soit à ce niveau, qu'il y ait toutes ces sociétés minières et que nous avons un problème d'eau, nous avons des problèmes d'assainissement, nous avons des problèmes de santé ».



Il a ainsi interpellé les acteurs à faire "davantage" pour que la population bénéficie pleinement des avantages de l'exploitation aurifère.



​NOGA MINE a conclu en réitérant son engagement à « ne ménager aucun effort pour l’essor du secteur minier de notre pays, particulièrement dans l’exploitation, la transformation et la commercialisation de l’or », assurant aux populations de Kédougou de la pérennité de ce partenariat.



