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Louga et Guéoul : Le chef de l'État chez Thierno Bachir Tall et la famille chérifienne



Louga et Guéoul : Le chef de l'État chez Thierno Bachir Tall et la famille chérifienne

Le président de la République s'est rendu ce dimanche dans la région de Louga pour une double visite placée sous le signe de « la spiritualité et de la solidarité nationale ». Selon les services de la Presidence  qui donnent l’information, le chef de l'État a d'abord été reçu par le vénérable Thierno Mouhamadoul Bachir Tall, khalife de la famille omarienne, avant de se déplacer à Guéoul pour présenter ses condoléances à la communauté khadriya.

 

La première étape de cette tournée républicaine a mené le président au cœur de la cité religieuse de Louga auprès du guide spirituel de la famille omarienne. Cette rencontre de courtoisie a donné lieu à des échanges profonds et fraternels, axés sur la préservation de la paix sociale et le renforcement des valeurs d'unité nationale, chères aux deux hommes.

 

Le président de la République a ensuite pris la direction de la commune de Guéoul pour apporter le réconfort de l’État à Cheikh Chaya Aïdara, khalife de la famille de Cheikh Mahfou Ould Cheikhna Cheikh Saadbou. Ce déplacement fait suite au tragique accident de la route survenu récemment à Diama, qui a coûté la vie à Cheikh Makhfou Aïdara, dit « Beuh », et à ses deux épouses.

 

Au cours de ce moment de recueillement, le chef de l’État a exprimé la profonde compassion de la Nation entière à l’endroit des proches des disparus et de toute la communauté khadriya. Il a par ailleurs tenu à rendre un vibrant hommage à l’immense héritage spirituel et moral légué par le vénérable Mame Cheikh Saadbou au Sénégal ainsi qu’à l’ensemble de la sous-région ouest-africaine

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Dimanche 17 Mai 2026 - 20:01


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