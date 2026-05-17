Santé : Décès du Dr Louis Hyacinthe Zoubi, coordonnateur de la lutte contre la lèpre

Le secteur de la santé publique sénégalais est en deuil. Le docteur Louis Hyacinthe Zoubi, coordonnateur du Programme national de lutte contre la lèpre est décédé le mercredi 13 mai 2026. L’annonce a été faite par les services du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique ce dimanche 17 mai.







Professionnel engagé et homme de terrain, le Dr Zoubi a consacré une partie essentielle de sa carrière à la lutte contre la lèpre au Sénégal. Son action quotidienne a grandement renforcé les efforts nationaux de prise en charge médicale, de sensibilisation des populations et d’accompagnement social des personnes touchées par cette maladie infectieuse.







« En cette douloureuse circonstance, le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a tenu à saluer la mémoire d'un cadre dévoué et a présenté ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble de ses collaborateurs et de la communauté médicale ».

