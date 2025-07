Kédougou : un réseau international de traite de personnes à des fins de prostitution démantelé

La Division nationale de lutte contre le trafic (DNLT) de Kédougou (sud-est) a réussi à démanteler un important réseau de traite de personnes dédié à l'exploitation sexuelle, grâce à une collaboration efficace avec la communauté locale. L'opération menée à Sékoto a permis de libérer une jeune victime et de mettre en lumière les mécanismes d'un système criminel bien organisé.



L'affaire a pris forme le 26 juin 2025 lorsque Francis Adipé, représentant de la communauté nigériane à Kédougou, a signalé aux autorités le cas de R. Raji, une jeune nigériane de 23 ans. Cette dernière avait réussi à s'enfuir du village de Sékoto où elle était retenue contre son gré et contrainte à se prostituer. Lors de son audition, la victime a décrit en détail les conditions de son exploitation, révélant qu'elle était forcée de remettre tous ses gains à Favour Jonathan, sa proxénète, jusqu'à atteindre la somme de 2 millions de FCFA présentée comme une dette à rembourser.



Les enquêteurs du Bureau d'interpellation, de surveillance et de filature (BISF) ont rapidement mené une opération sur place qui a abouti à l'arrestation de Favour Jonathan. Au cours des interrogatoires, cette dernière a reconnu sans ambages son implication dans ce trafic humain. Elle a avoué avoir acheté la jeune fille pour 500 000 FCFA à un recruteur nommé "Friday" basé à Cotonou, au Bénin, dévoilant ainsi l'existence d'un réseau transnational bien structuré.



L'enquête approfondie a révélé l'ampleur insoupçonnée de ce réseau criminel. Les investigations ont montré que le groupe opérait avec des complicités au Nigeria, au Bénin et au Sénégal, utilisant des méthodes sophistiquées incluant la fabrication de faux documents d'identité et l'organisation de circuits de transport pour les victimes. Les trafiquants fournissaient à leurs proies des cartes d'identité nigérianes falsifiées et des carnets de vaccination, facilitant ainsi leur déplacement à travers les frontières.



Favour Jonathan, identifiée comme une figure centrale de ce réseau dans la région de Kédougou, a été déférée au parquet local. La jeune victime quant à elle a été prise en charge par le centre d'accueil de l'ONG "La Lumière" où elle bénéficie d'un accompagnement psychosocial et administratif complet.