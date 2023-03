Kenya: «Grain from Ukraine» débarque des dizaines de milliers de tonnes de blé à Mombasa

L'immense navire aura mis plus d’un mois pour arriver ici à Mombasa depuis le port d’Odessa en Ukraine. Une traversée possible grâce au corridor humanitaire en mer Noire mais ralentie par les contrôles russes, comme l’explique le capitaine : « Maintenant quand on passe par la mer Noire, on est arrêté pour l’inspection. Ils regardent partout si on ne transporte pas des armes ou autre chose. »



« Assurer la sécurité alimentaire du monde »

Un total de 25 000 tonnes de blé financées par plusieurs pays européens à travers le Programme alimentaire mondial (Pam) des Nations unies. Tout un symbole pour l’ambassadeur ukrainien au Kenya, Andrii Pravednyk : « Nous sommes heureux, que malgré l’invasion russe en Ukraine, nous soyons capables d’acheminer ce blé au Kenya. Assurer la sécurité alimentaire du monde, ce n’est pas seulement faire preuve de responsabilité. C’est aussi une arme diplomatique. Nous montrons ainsi au Kenya et aux pays d’Afrique qui a raison et qui a tort. »



Une livraison qui tombe à pic

Cette livraison vient à point nommé dans un pays frappé par une crise alimentaire majeure. Le vice-président kenyan applaudit : « C’est très important car nous venons de traverser quatre saisons des pluies insuffisantes. Plus de cinq millions de Kenyans souffrent de la faim ». Mais il n’y voit pas pour autant un rapprochement avec l’Ukraine : « Nous ne nous occupons pas des problèmes extérieurs. Quiconque veut nous aider est le bienvenu ». Ce blé venu d’Ukraine sera distribué dans le nord du Kenya.