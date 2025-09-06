Kenya: au procès du massacre de Shakahola, les techniques du pasteur Mackenzie révélées dans ses portables

Au Kenya, les procès fleuves de Paul Mackenzie se poursuivent, les audiences se tenant cette semaine-ci à la Cour pour enfants de Tononoka, à Mombasa, sur la côte kényane. Le pasteur et 35 co-accusés sont soupçonnés notamment de cruauté et torture sur des enfants après la découverte de plus de 450 dépouilles en 2023 dans la forêt de Shakahola, où il prêchait un jeûne absolu pour rejoindre Jésus. L’analyse de ses téléphones portables a été présentée vendredi 5 septembre à la Cour.

RFI

