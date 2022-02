Keur Massar Nord: un faux gendarme et racketteur des commerçants arrêté

Il fallu presque trois (03) ans de traque intense par les gendarmes de la brigade territorial de Keur Massar pour coincer le très recherché faux gendarme et racketteur des commerçant guinéens. D Sidibé, agent de sécurité de profession a été démasqué, appréhendé et lynché, puis livré aux hommes en bleu.



Au cours de la première vague de la pandémie du coronavirus en 2020, le présumé imposteur a commencé ses agissements délictuels. Mais sachant que peu de commerçants guinéens sont imprégnés des lois et règlement du pays, le faux gendarme en service à la brigade territoriale du département de Keur Massar et racketteur des commerçants guinéens établis au quartier Darou Missette de Keur Masar Nord, est tombé. Une arrestation qui a pu se réaliser grâce à l'implication des habitants de la localité.



Les dépositions sur procès-verbal des commerçants victimes et les montants d'argent soutirés. C'est ainsi qu'il a réussi à soutirer 150 000 Fcfa au commerçant Abdou Diallo, 70 000 FCFA à Boubacar Sy, 50 000 Fcfa à Amadou Sow et 38 000 FCFA à Mamadou Saliou Diallo. Ces derniers ont expliqué avec force détails leur mésaventures respectives.



Le faux gendarme démasqué dans le quartier, rattrapé, lynché et livré aux pandores.

Les victimes ont fini par découvrir les agissements de l'imposteur. Quand ils l'ont aperçu à nouveau dans leur quartier, ils l'ont aussitôt identifié et interpellé. Mais, ce dernier fait la sourde oreille et tente de filer à l'Anglaise. Il est vite pris en chasse, rattrapé, lynché et livré aux gendarmes. Qui ont déféré au parquet le mis en cause pour usurpation de fonction et extorsion de fonds portant sur la somme de 308 000 Fcfa au préjudice de commerçants.