Keur Massar : trois (03) Indiens interpellés pour vente illégale de fer à béton non conforme à l’usine «Builmart»

Trois (03) Indiens ont été interpellés à Keur Massar (est Dakar) par la brigade de Recherches du département. Ces personnes sont soupçonnées de vente illégale de fer à béton non conforme à l’usine «Builmart», comme le rapporte le quotidien Libération, dans son édition de ce mercredi.



D’après la source, avant l’interpellation des mis en cause, c’est une opération de contrôle menée le 10 novembre par les Services de Commerce du département de Keur Massar qui a permis de «saisir 50 tonnes de fer à béton de qualité médiocre, stockées dans une quincaillerie de la Cité Sotrac» et de procéder à la fermeture du magasin.



Le propriétaire de l’entreprise, Ab. Fall, ressortissant indien, a été mis en garde à vue après avoir vendu 20 tonnes du fer saisi, malgré l'interdiction des autorités.



Trois jours plus tard, les Services de Commerce ont interpellé R. Mohan, responsable de la production chez Buildmart, qui a tenté de négocier un arrangement à l'amiable, contrairement à l’avis du procureur de Pikine-Guédiawaye qui a décidé de poursuivre pénalement les personnes impliquées. Il estime qu’elles ont mis en danger de la vie d'autrui.



L'enquête se poursuit pour déterminer l'origine et l'étendue de cette fraude. Pendant ce temps, les trois (03) personnes ont été placées en garde à vue.