Keur Massar : un trafiquant arrêté avec cinq kilos de chanvre indien

La Brigade de Recherches de Keur Massar a interpellé, mardi 11 novembre, un individu impliqué dans un réseau de trafic de chanvre indien. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte constante menée par la Gendarmerie nationale contre la délinquance et le trafic de stupéfiants.Agissant sur la base d’un renseignement précis, les gendarmes ont conduit une intervention ciblée qui a permis d’appréhender le chef présumé d’un groupe de trafiquants opérant dans la localité. Une perquisition effectuée à son domicile a permis de découvrir et de saisir cinq kilogrammes de chanvre indien soigneusement dissimulés sous un lit.Le suspect a été placé en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit pour identifier et interpeller les autres membres du réseau. Cette nouvelle opération illustre la détermination des forces de sécurité à freiner l’expansion du trafic de drogue dans la banlieue dakaroise.