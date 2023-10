Keur Momar Sarr : tentative d'enlèvement d’un bébé d’un (1) mois déjouée, trois (3) trois suspects arrêtés

Le village Gaw Gua, dans la région de Louga, est sous le choc après une tentative d'enlèvement de bébé qui a été déjouée. Selon les informations fournies par L'Observateur, trois individus ont été appréhendés par la gendarmerie de Keur Momar Sarr pour leur implication présumée dans cette affaire. Les suspects auraient été surpris dans la chambre où reposait le nourrisson d’un mois.



C’est la vigilance d'un certain B.D., allongé dans la cour de la maison qui a permis de découvrir les agissements suspects des individus à l'intérieur. Après avoir observé une forme humaine manipulant le monde bébé, il s'est précipité dans la chambre pour les confronter. Les cris de B.D. ont alerté les voisins, qui ont rapidement capturé deux des suspects.



Le troisième a été retrouvé plus tard à Richard-Toll, après s'être enfui du village.



Malgré leur dénégation, les trois mis en cause ont été placés en détention.