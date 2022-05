Keylor Navas ou Donnarrumma: le PSG a choisi le titulaire de la prochaine saison

RMC Sport a confirmé, ce samedi, les informations de L'Equipe parues ce samedi, selon lesquelles le PSG a fait un choix entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas pour la saison prochaine. Le club de la capitale souhaite en effet propulser le jeune portier italien en véritable numéro 1, et faire un ménage dans son effectif.



Ainsi, Keylor Navas - qui se retrouvera déclassé - sera invité à partir en cas d'offre, tout comme Sergio Rico, Marcin Bulka et Alphonse Areola, indique RMC Sport.