Khadim Bâ exclu de la direction de Locafrique

Dans une note transmise à PressAfrik; les actionnaires et administrateurs de Locafrique portent à la connaissance du public, à toutes fins utiles que la société Locafrique a tenu son assemblée générale en date du 17 février 2020 et son conseil d’administration en date du 24 février 2020, à l’ issue desquels khadim Ba a été démis de ses fonctions de Directeur général et son remplaçant nommé.



En outre; le président du conseil d’administration a désigné de nouveaux administrateurs devant représenter Locafrique au sein de la société africaine de raffinage. Cette décision intervient suite à la démission de la Société africaine de raffinage (Sar) de M. BA, actionnaire majoritaire, 34% du capital, des instances du Conseil d’administration de la société. Un scandale à 40 milliards de F Cfa et des désaccords profonds dans le choix de gestion seraient à l'origine du malaise.