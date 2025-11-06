Khady Diène Gaye réceptionne le centre d’hébergement de l’Arène Nationale

La rencontre a également réuni le Directeur Général des Sports Mamalaya Mbaye, le Directeur du Sport de Haut Niveau Cheikh Tahirou Fall le Directeur des Infrastructures Cheikh Tidiane Sarr, le directeur de l’Office de Gestion des Infrastructures Sportives (OGIS) Babacar Ndiaye ainsi que Malick Ngom, président du Comité national de gestion de la lutte (CNG).

Construit selon les standards modernes, le bâtiment s’étend sur une superficie totale de 804 m² et compte deux étages. Il comprend 12 dortoirs (dont 2 aménagés pour les personnes à mobilité réduite), 4 bureaux et une salle de réunion. Des locaux annexes comprenant un local électrique, des toilettes publiques, des buanderies et des séchoirs complètent le dispositif de l’infrastructure.

Le centre, doté d’une capacité d’accueil de 34 lits, dispose d’un mobilier et d’équipements modernes : installations sanitaires, climatiseurs, chauffe-eau, lits, tables de chevet, armoires et meubles pour téléviseurs, entre autres.

Ce nouvel édifice vise à offrir aux sportifs des conditions d’hébergement et de préparation optimales, contribuant ainsi à l’épanouissement et à la performance du sport sénégalais, a affirmé Madame le ministre des Sports.

Accueil et sécurité pour les athlètes

L'ambassadeur dans sa prise de parole a souligné que « L’Arène nationale est un édifice emblématique du Sénégal, et aussi un symbole de la coopération pragmatique et de l’amitié traditionnelle entre la Chine et le Sénégal. Le 22 juillet 2018, le président chinois Xi Jinping a remis symboliquement la clé de l’Arène nationale à la partie sénégalaise, marquant une nouvelle étape dans la coopération sportive et culturelle entre nos deux pays”.

Il a aussi précisé que le bâtiment pour l’hébergement et la sécurité remis aujourd’hui renforcera davantage la “capacité d’accueil et la sécurité de l’arène et offrira aux athlètes participant aux compétitions nationales et internationales des conditions d’hébergement et de service plus confortables et plus complètes.”

Li Zhigang a également rappelé que “ces dernières années, en tant que bons amis, bons partenaires et bons frères, la Chine et le Sénégal ont mené une coopération fructueuse dans divers domaines, y compris le sport.”

Cette coopération a permis la rénovation de stade comme les stades Léopold Sédar Senghor, Aline Sitoé Diatta, Ely Manel Fall et Lamine Guèye.

Dans son allocution, la ministre Khady Diène Gaye a exprimé, au nom du gouvernement du Sénégal, sa profonde gratitude à la République Populaire de Chine pour son appui constant dans le développement du sport au Sénégal. Elle a réaffirmé la détermination du gouvernement à poursuivre et à renforcer cette coopération fructueuse, notamment à travers la construction prochaine du centre de formation de hautes performances sportives dans la région de Thiès.

“ Par ma voix, je tiens à assurer que le Sénégal ne ménagera aucun effort pour faire bon usage de ce don, bénéfique pour notre sport national”, a-t-elle déclaré, soulignant que ce centre constitue un cadre d’excellence pour nos champions et un symbole fort de la vision d’un sport sénégalais moderne, performant et inclusif.

La ministre en charge des Sports, Khady Diène Gaye, a présidé ce jeudi, à l’Arène nationale, la cérémonie officielle de remise des clés du centre d’hébergement de la structure. Ce joyau offert par la République populaire de Chine entre dans le cadre du projet d’assistance technique pour l’Arène nationale de lutte du Sénégal dont l’Ambassadeur Li Zhigang, a pris part à la cérémonie, accompagné de sa délégation, informe une note du ministère des Sports.