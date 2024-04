Khady Diene "Homme" du sérail au ministère des sports

Pour la première fois dans l'histoire politique et institutionnelle au Sénégal, une femme est nommée au département des sports. Khady Diene Gaye est en service dans ce ministère depuis plus de 20 ans. Elle a été Inspecteur régionale des sports à Dakar avant d'être mutée a Kaolack pour son appartenance au parti Pastef.



En plus de ce secteur, elle va aussi s’occuper de la jeunesse et de la culture. Khady Diene Gaye est connu du monde sportif pour être une inspectrice de la jeunesse et des sports.