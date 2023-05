Khalifa Sall revient sur les 4 piliers du F24

La coalition Yewwi Askan Wi a fait face ce mardi pour évoquer la situation politique nationale marquée notamment par la condamnation en appel de Ousmane Sonko. Pour exprimer leur soutien à l’opposant, Khalifa Sall a jugé nécessaire de revenir sur les 4 piliers de la plateforme de lutte des forces vives de la nation, dénommée F24.



« Nous avons participé avec des politiques et des membres de la société civile dans la mise en place de F24. Certains on dit que c’est M23 bis. Mais c’est mal comprendre l’objet de ce mouvement. Parce que F24 repose sur quatre piliers : non à la 3e candidature de Macky Sall, une élection présidentielle inclusive, la libération détenus politiques et le respect des droits et des libertés », a rappelé Khalifa Fall.



Alors, l’ex-maire de Dakar prévient qu’ils ne comptent pas dénoncer qu’avec seulement la parole. L’acte va joindre la parole. « Parce qu'après avoir sorti des élections présidentielles de 2019, des incertitudes ont plané. Et ça avait conduit à la mise en place de M23», a-t-il rappelé.



Khalifa Sall a réaffirmé l’ancrage de Yewwi dans la plateforme des forces vives de la nation F24. Il a soutenu que ce combat de F24, Yewwi Askan Wi l'épouse dans son entièreté ». Avant de donner rendez-vous aux Sénégalais à la manifestation de F24 prévue le 12 mai prochain.