Khalifa Sall "valide" la plateforme de Me Mame Adama Gueye

«J'ai rencontré Khalifa Sall à deux reprises qui m'a annoncé de manière spontanée son enthousiasme et son adhésion sans réserve à notre entreprise j'avais insisté pour rencontrer son équipe pour formaliser son adhésion ». Ces propos ont été prononcés par Me Mame Adama Gueye à la sortie de sa rencontre avec les membres de Taxawu Senegaal.



Le leader du mouvement Senegaal Bou Bess qui poursuit ses démarches pour mettre en place la plateforme de sécurisation des élections était cet après-midi du jeudi 15 novembre au siège de la coalition de l’ancien maire de Dakar.



Persuadé de la pertinence de la «contribution très importante» que peut apporter cette alliance, l’ancien bâtonnier de l’Ordre des avocats du Sénégal déclare que la condamnation de Khalifa Sall est «emblématique» et constitue l’une des raisons pour lesquelles «nous nous mobilisons pour la sécurisation des élections. Parce que c'est le cas extrême qui montre à quel point ce processus a été instrumentalisé.»