Kiev se prépare à reprendre l'exportation de céréales, au lendemain d'une frappe russe à Odessa

La Russie affirme avoir détruit des "infrastructures militaires" ukrainiennes

La porte-parole de la diplomatie russe a affirmé que des missiles russes avaient détruit la veille des infrastructures militaires dans le port d'Odessa, vital pour l'exportation de céréales ukrainiennes.



"Des missiles Kalibr ont détruit des infrastructures militaires du port d'Odessa, avec une frappe de haute précision", a écrit Maria Zakharova sur son compte Telegram, en réponse à une déclaration du président ukrainien Volodymyr Zelensky affirmant que ces frappes avaient détruit la possibilité d'un dialogue ou d'une entente avec Moscou.



Selon Zakharova, ces missiles ont notamment détruit "une vedette militaire" ukrainienne. Elle n'a pas donné de précisions ni fourni de preuves.



L’Ukraine se prépare à reprendre les exportations de céréales

L'Ukraine poursuivait dimanche ses préparatifs en vue de la réouverture des ports ukrainiens de la mer Noire pour la reprise des exportations de céréales, au lendemain d'une frappe russe sur Odessa.



Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a condamné des attaques "barbares", qui, selon lui, jettent le doute sur le respect de l'accord conclu vendredi sous l'égide de la Turquie et des Nations unies pour la reprise des exportations ukrainiennes de céréales.



Pyongyang accuse Washington de mener une guerre biologique en Ukraine

La Corée du Nord a accusé les États-Unis de fabriquer des armes biologiques en Ukraine, faisant écho à une accusation déjà formulée par la Russie et rejetée par les Nations unies en mars.



Washington a "installé de nombreux laboratoires biologiques dans des dizaines de pays et de régions, dont l'Ukraine, au mépris des traités internationaux", a indiqué l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA, faisant référence à des éléments "détectés" par la Russie.



Pyongyang, allié de Moscou, a également accusé Washington d'être "un vicieux commanditaire du terrorisme biologique jetant l'humanité dans la destruction" et d'avoir mené une "guerre bactériologique" pendant la guerre de Corée dans les années 1950. Des affirmations que Pyongyang, Pékin et Moscou ont faites à plusieurs reprises par le passé.



Plusieurs blessés dans les frappes sur le port ukrainien d'Odessa, selon le gouverneur

Les frappes de missiles russes samedi sur le port de la ville d'Odessa – largement condamnée par les alliés occidentaux de Kiev –, dans le sud de l'Ukraine, ont fait des blessés, a annoncé Maksym Martchenko, le gouverneur de la région, sans préciser combien.



"Malheureusement, quelques personnes sont blessées. Les infrastructures portuaires sont endommagées", a déclaré Maksym Martchenko, dans un message vidéo diffusé sur les médias sociaux.