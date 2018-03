Kigali : Macky appelle la jeunesse africaine à miser sur la révolution du numérique pour faire avancer le continent

L’Afrique ne doit pas se contenter du discours lénifiant faisant d’elle le continent de l’avenir. Nous devons travailler à être les acteurs qui transforment le présent pour façonner le futur. L’économie du savoir nous en offre la chance, à nous de la saisir. #NEF2018 pic.twitter.com/ZlXdYMJijb — Macky SALL (@Macky_Sall) 27 mars 2018

La deuxième édition Next Einstein Forum (NEF) a démarré ce mardi à Kigali, réunissant plusieurs chefs d’Etats africains Une occasion pour les pays africains de réfléchir sur l’avenir de l’Afrique.Venu assister à la rencontre, le Président Macky Sall a d’abord rappelé les engagements pris lors du premier Forum organisé au Sénégal :«nous avions pris l’engagement d’augmenter les investissements consacrés à la Science et à la Technologie en vue d’atteindre 0,7% du PIB d’ici 2020 et 1 % du PIB d’ici 2025».«Le thème de cette deuxième édition va dans la même direction que celui du forum organisé au Sénégal, il y a deux ans. Et, cela montre que nous voulons "Poser les bases d’économies fondées sur la connaissance", et conforter par-là les paradigmes de nos politiques de développement en les arrimant davantage aux multiples applications de la science et de la technologie», a-t-il déclaré.«C’est pourquoi, a-t-il ajouté, le NEF doit garder toute sa vitalité et sa dynamique de catalyseur des progrès scientifiques et techniques sur le continent. De l’infiniment petit à l’infiniment grand, tout obéit, aujourd’hui plus que jamais, à la rigueur et aux opportunités que la science et la technologie nous proposent »