Kolda : La CONFEJES renforce la pratique du sport scolaire avec un important don de matériel

La Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES) poursuit son appui au développement du sport scolaire au Sénégal. Ce vendredi 21 novembre, l’institution intergouvernementale a remis un lot de matériel sportif à dix écoles de la commune de Kolda. La cérémonie officielle s’est tenue à la mairie en présence des autorités municipales et éducatives.



Ce matériel, composé notamment de ballons, cordes, filets et autres équipements destinés aux activités physiques et sportives (EPS), vise à améliorer les conditions d’apprentissage dans les établissements ciblés.



Un geste vivement salué par l’adjointe au maire, Khaditatou Thiam Danfa, qui a rappelé l’importance du sport dans la construction de l’enfant :



« Ce don va promouvoir l’éducation par la pratique sportive, un levier essentiel pour l’épanouissement des élèves et la formation du citoyen responsable », a-t-elle déclaré.



Même satisfaction du côté de l’Inspection de l’Éducation et de la Formation (IEF). L’inspecteur Birane Tine a souligné que l’EPS demeure souvent « le parent pauvre » dans de nombreuses écoles, faute de matériel adéquat. Selon lui, cette initiative de la CONFEJES vient combler un besoin réel et permettra aux enseignants de mieux encadrer les élèves dans les activités physiques.



Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude et se sont engagés à utiliser le matériel conformément aux objectifs fixés. La CONFEJES, pour sa part, réaffirme ainsi son engagement à soutenir les politiques éducatives et sportives, notamment en renforçant les capacités des écoles en équipements adaptés.