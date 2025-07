Kolda : après 23 ans d’attente, l’hôpital régional accueille enfin un neurochirurgien

Pour la première fois depuis sa mise en service en 2002, le Centre Hospitalier Régional (CHR) de Kolda a accueilli, mardi, un neurochirurgien. Une annonce saluée par les populations locales, soulagées de voir se concrétiser une attente de plus de deux décennies.



L’information a été officialisée par une note émanant de la direction régionale du CHR, confirmant la prise de fonction du Dr Naténing Doumbya, neurochirurgien de formation, désormais affecté à l’établissement. Ce recrutement vient combler un vide criant dans l’offre de soins spécialisée du sud du Sénégal.



Inauguré en grande pompe en mai 2002, le CHR de Kolda avait pourtant bénéficié d’un investissement colossal de 6 milliards de francs CFA. Mais malgré son statut d’hôpital de référence dans la région, l’absence de spécialistes, notamment en neurochirurgie, limitait considérablement ses capacités. Jusqu’à présent, les patients souffrant de pathologies neurologiques — traumatisés crâniens, tumeurs cérébrales, hernies discales, entre autres — devaient être transférés vers Ziguinchor ou Dakar, au prix de longues évacuations médicales, souvent hors de portée pour les familles modestes.



Les habitants du Fouladou et ses environs peuvent enfin croire en un accès plus équitable aux soins, sans avoir à franchir des centaines de kilomètres. Un espoir renouvelé pour une région trop longtemps oubliée.