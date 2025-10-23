Kolda : l’association « La Joie des Orphelins » soutient la réussite scolaire des enfants vulnérables

« La Joie des Orphelins » poursuit son engagement en faveur de l’éducation et du bien-être des enfants vulnérables. Elle vient d’offrir des kits scolaires d’une valeur de plus de 2 millions de francs CFA à 150 enfants orphelins et démunis de la Kolda (sud).



La cérémonie de remise s’est tenue au centre d’accueil et d’écoute de l’association, en présence des bénéficiaires, de leurs parents et de plusieurs partenaires de l’école. Un moment de joie et d’émotion pour ces enfants qui démarrent l’année scolaire dans de meilleures conditions.



Prenant la parole, le président de l’association, M. Samba Diao , a rappelé que ce geste s’inscrit dans la mission de son organisation, qui œuvre depuis plusieurs années à l’épanouissement et à la réinsertion sociale des enfants en situation difficile. « Offrir des fournitures, c’est bien. Mais il faut aussi protéger et encadrer ces enfants après l’école pour que cet investissement ne soit pas vain », a-t-il souligné.



Le président de « La Joie des Orphelins » a par ailleurs lancé un appel à la communauté pour une mobilisation collective contre les fléaux qui compromettent l’avenir des jeunes : les mariages d’enfants, les grossesses précoces et la maltraitance.