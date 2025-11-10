Kolda : la Journée des Forces Armées placée sous le signe des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026

Dépôt de gerbe de fleurs, défilé militaire à pied et visite de stands… La célébration de la Journée des Forces Armées a été marquée, ce 10 novembre à Kolda, par une série d’activités hautement symboliques. L’édition de cette année, organisée sous le thème « Forces armées, partenaires des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026 », a mis en lumière le rôle stratégique que joueront les militaires sénégalais dans la préparation et la sécurisation de cet événement historique qui se tiendra pour la première fois en Afrique.



Présidée par les autorités militaires et administratives de la région, la cérémonie a été l’occasion de rendre hommage aux soldats tombés au champ d’honneur, mais également de mettre en exergue la contribution des forces de défense et de sécurité au rayonnement international du Sénégal.



A l'occasion de cette célébration, le Commandant de la Zone militaire n°6, le Colonel Théodore Adrien Sarr, a rappelé que les forces armées occupent une place centrale dans le dispositif organisationnel des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. « Notre mission est de créer un environnement sûr aussi bien au niveau des sites d’hébergement que dans les aires de compétition, afin de permettre aux jeunes athlètes d’exprimer pleinement leurs talents », a-t-il assuré.



La Zone 6, qui couvre les régions de Kolda et de Sédhiou, jouera un rôle particulièrement crucial dans la surveillance des frontières sud du pays, a souligné le Colonel Sarr. Il a insisté sur l’importance de la vigilance, du renseignement et de la coopération avec les forces partenaires afin de préserver la stabilité régionale durant cette période.



Au-delà de l’aspect sécuritaire, la célébration a également mis en évidence la dimension citoyenne et éducative liée aux Jeux Olympiques. Selon le Commandant de zone, Dakar 2026 constitue une opportunité de renforcer le patriotisme, l’engagement citoyen et les valeurs olympiques chez les jeunes Sénégalais. Dans ce sens, le projet Waadial Xaleyi, lancé dans plusieurs écoles du pays, vise à sensibiliser et à former les élèves à ces valeurs.



En marge de la cérémonie officielle, le public a pu visiter les stands d’information installés par l’armée, mettant en lumière ses missions, ses innovations et ses services à la nation.



La Journée des Forces Armées 2024 à Kolda aura ainsi été un moment de communion, de sensibilisation et d’engagement citoyen, à quelques mois d’un rendez-vous sportif mondial qui portera haut les couleurs du Sénégal et du continent africain.



