Kolda : la foudre fait un mort et un blessé

La foudre a fait des dégâts à Kolda (sud) plus précisément à Sibikaranto. Elle a tué une fille causant en même temps des blessures à une femme. C'est une information de l'agence de presse sénégalaise (APS). Il faut dire que ces genres d'accident sont fréquents dans les régions de Kolda et Sédhiou en cette période de saison des pluies.



Les témoins sur place dont le maire de la commune de Tankanto Escale, Boune Omar Dia, "c’est vers 19h ce mercredi que la foudre est tombée dans le village de Sibikaranto, et une jeune fille a été tuée sur le coup". D'après toujours la même source, les blessés sont évacués à l'hôpital de Kolda.