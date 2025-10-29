Kolda : la mairie s’engage pour améliorer les performances en mathématiques dans les écoles élémentaires

La mairie de Kolda (sud) a annoncé de nouvelles mesures ambitieuses pour renforcer les performances des élèves en mathématiques dans les écoles élémentaires de la commune. L’engagement a été pris lors d’un forum organisé le 28 octobre, dans le cadre du Projet d’Amélioration des Apprentissages en Mathématiques à l’Élémentaire (PAAME).



À cette occasion, les autorités municipales ont dévoilé plusieurs actions concrètes. Du matériel informatique sera mis à disposition des établissements afin de faciliter la reproduction des livrets d’exercices destinés aux élèves. La salle des délibérations de la mairie sera également ouverte pour accueillir les réunions d’évaluation et les rencontres d’information relatives au projet.



Autre mesure phare : le recrutement de répéteurs, en partenariat avec les communautés locales, pour assurer un meilleur encadrement des élèves en dehors des heures de classe. Une initiative qui, selon le conseiller municipal Moussa Diallo, vise à « offrir aux enfants un accompagnement de proximité et continu, afin de consolider leurs acquis et de susciter davantage d’intérêt pour les mathématiques ».



La mairie appelle par ailleurs l’ensemble des acteurs éducatifs et communautaires à s’impliquer pleinement. Les associations sportives et culturelles, les associations des mères d’enfants, les associations de parents d’élèves ainsi que les conseils de gestion des écoles sont invités à jouer leur rôle pour la réussite de ce projet jugé novateur.



Soutenu par le gouvernement du Japon, le PAAME repose sur une stratégie globale : évaluation régulière des apprentissages, mutualisation des bonnes pratiques pédagogiques, amélioration de la qualité des enseignements en classe et en dehors, et implication active de la communauté.



Avec ces efforts conjugués, la mairie de Kolda espère faire des mathématiques un domaine d’excellence pour les élèves du primaire et un levier pour la réussite éducative dans la commune.