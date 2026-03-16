Commission de la condition de la femme: la CEDEAO accélère le projet commémoratif du cinquantenaire sur la parité

Lors de la 70ᵉ session de la Commission de la condition de la femme (CSW70), tenue au siège de l’Organisation des Nations unies à New York, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et ses partenaires ont réaffirmé leur engagement à renforcer la participation politique des femmes et à promouvoir l’égalité des genres en Afrique de l’Ouest.



En collaboration avec la Commission de l’Union africaine, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) – à travers son Centre régional pour l’Afrique – et l’African Women Leaders Network Initiative for West Africa (AWLIN), la CEDEAO poursuit l’avancement de son projet commémoratif du cinquantenaire consacré à la parité des sexes dans les fonctions électives.



Le 12 mars 2026, l’organisation régionale a tenu une session ministérielle interactive de haut niveau intitulée : « Briser les barrières financières : faire progresser le leadership politique des femmes en Afrique de l’Ouest ». Cette rencontre s’inscrivait dans la continuité des recommandations issues de la consultation régionale organisée à Accra en février 2026.



Au cœur des discussions figurait la nécessité de lever les obstacles financiers qui limitent la participation politique des femmes dans la région. Les participants ont notamment souligné l’importance de poursuivre les échanges autour de l’élaboration d’une loi modèle sur le financement politique sensible au genre dans les États membres de la CEDEAO.



Selon les responsables de l’organisation et leurs partenaires, renforcer l’accès des femmes – ainsi que des jeunes – aux fonctions électives constitue un levier essentiel pour bâtir des systèmes politiques plus représentatifs et inclusifs. Ils ont rappelé que l’égalité des chances dans la vie politique contribue directement à la consolidation de la paix, à l’amélioration de la gouvernance et à la promotion du développement durable en Afrique de l’Ouest.



À travers ces initiatives menées dans le cadre de la CSW70, la CEDEAO entend ainsi accélérer les réformes et mobiliser les États membres autour d’un objectif commun : garantir une participation plus équitable des femmes dans les processus décisionnels et renforcer leur leadership politique dans la région.