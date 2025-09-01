Kolda : le comité scientifique du kankourang monte au créneau pour mettre fin au désordre

La sortie du kankourang, tradition profondément ancrée en Casamance , connaît cette année une organisation renforcée à Kolda (sud). Face aux dérives et aux débordements notés lors des précédentes éditions, le comité scientifique a décidé d’élever la voix et d’instaurer de nouvelles règles pour un meilleur encadrement des manifestations.



Une caravane de sensibilisation a récemment sillonné plusieurs quartiers de la capitale du Fouladou. Objectif : rappeler aux populations les consignes à respecter lors de ces sorties rituelles. Dans le quartier Ndiobene, le représentant du comité scientifique, Édouard Diallo, a tenu à souligner l’une des principales mesures : l’interdiction formelle de la détention d’armes blanches pendant les cérémonies.



« Toute demande d’autorisation pour organiser la sortie d’un kankourang doit impérativement passer par le représentant du comité scientifique », a précisé M. Diallo, insistant sur la nécessité d’un cadre légal et sécurisé.



Le comité scientifique collabore étroitement avec l’autorité préfectorale afin que ces dispositions soient respectées à la lettre. Cette synergie vise à préserver l’essence culturelle et spirituelle du kankourang tout en garantissant la sécurité des populations.



À travers ces actions, les responsables entendent concilier tradition et discipline, pour que la sortie du kankourang reste un moment de communion culturelle et non une source de désordre.