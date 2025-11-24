Kolda : les Bissau-Guinéens plébiscitent Umaro Sissoco Embaló avec près de 69% des voix

Les résultats provisoires issus du centre de vote bissau-guinéen de Kolda (sud) sont désormais connus. Pour cette première ouverture d’un centre de vote dans la capitale du Fouladou, les électeurs établis au Sénégal ont largement porté leur choix sur le président sortant, Umaro Sissoco Embaló qui récolte près de 69 % des suffrages valablement exprimés, soit 258 voix.



La dynamique en faveur du chef de l’État sortant s’est également confirmée lors du scrutin législatif. Sa liste arrive largement en tête à Kolda avec 235 voix. En seconde position, Fernando Dias Da Costa ne recueille que 12 voix, un score qui illustre l’écrasante domination du camp présidentiel dans cette zone.



Pour rappel, le centre de vote de Kolda, ouvert pour la première fois aux électeurs bissau-guinéens, comprend quatre bureaux de vote pour un total de 1 300 inscrits. Les opérations de vote s’y sont déroulées dans le calme et sans incident majeur, selon les premières constatations.



Ces résultats témoignent de l’ancrage du président Embaló auprès de la diaspora bissau-guinéenne installée dans le sud du Sénégal, et marquent une étape importante dans l’exercice du droit de vote des ressortissants de Guinée-Bissau basés au Fouladou