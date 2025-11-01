Kolda : les acteurs territoriaux mobilisés pour promouvoir l’éducation des filles

Les acteurs territoriaux de la région de Kolda ont réaffirmé leur engagement en faveur de la promotion de l’éducation des filles. Une rencontre de partage et de sensibilisation s’est tenue ce vendredi autour du Protocole de Kolda sur le mentorat pour l’éducation des filles, une initiative portée par l’association Save Our Girls en partenariat avec la section koldoise du Forum civil. Plusieurs structures et organisations accompagnant ce protocole ont pris part à la rencontre.



Selon Madame Fama Dia, présidente de l’association Save Our Girls, ce protocole constitue un outil stratégique pour répondre efficacement aux obstacles qui freinent encore l’accès et la réussite scolaire des filles dans la région. « Le Protocole de Kolda se veut une réponse concrète, adaptée et inclusive face aux défis persistants liés à l’éducation des filles, en particulier celles vivant avec handicap », a-t-elle déclaré.



Elle a rappelé que cette initiative s’aligne sur les efforts nationaux en matière de genre. « Cette initiative s’inscrit dans la continuité de la Stratégie Nationale pour l’Équité et l’Égalité de Genre (SNEEG), dont la mise en œuvre arrive à échéance en 2026 », a-t-elle précisé, soulignant l’importance de capitaliser sur les acquis avant cette échéance.



L’ambition affichée est de créer une synergie régionale autour d’un objectif commun. « Il s’agit de mobiliser les forces vives de la région pour garantir aux filles un accès, un maintien et une réussite dans le système éducatif », a conclu Madame Fama Dia.



La rencontre a permis de partager les axes d’intervention du protocole, axés notamment sur le mentorat, le plaidoyer, l’implication communautaire et la protection des filles en milieu scolaire. Les participants ont salué l’approche inclusive et ont exprimé leur volonté de contribuer à sa mise en œuvre afin de renforcer la scolarisation des filles, particulièrement celles vivant dans des situations de vulnérabilité.