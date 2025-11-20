Kolda : les délégués syndicaux de la SODAGRI outillés pour mieux remplir leurs missions

Les délégués syndicaux de la Société de Développement Agricole et Industrielle du Sénégal (SODAGRI) bénéficient depuis ce jeudi 20 novembre d’une session de formation de deux jours à Kolda. Cette initiative, portée par la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal (CNTS), vise à renforcer leurs capacités afin d’améliorer leur participation au dialogue social et leur contribution à la stabilité du climat professionnel au sein de l’entreprise.



Présidant l’ouverture de l’atelier, Lamine Fall, secrétaire général du Syndicat National des Travailleurs des Industries Alimentaires, affilié à la CNTS, a souligné l’importance de ce programme dans la dynamique actuelle du mouvement syndical. « Il s’agit pour nous, dans le cadre du fonctionnement et des nouvelles orientations de notre organisation, de doter les régions de leaders syndicaux bien formés, capables de prendre en charge efficacement les préoccupations des travailleurs à la base », a-t-il déclaré.



Durant ces deux jours, les participants seront outillés sur leurs rôles, responsabilités et droits en tant que délégués du personnel, ainsi que sur les mécanismes du dialogue social. L’objectif, selon les organisateurs, est de renforcer leurs compétences pour une meilleure collaboration avec l’employeur et une gestion apaisée des relations professionnelles.



Cette session de formation devrait ainsi permettre aux délégués syndicaux de la SODAGRI de jouer pleinement leur rôle dans la prévention des conflits et la promotion d’un climat social stable et productif dans leurs différentes unités de travail.