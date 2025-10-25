Kolda : les élus territoriaux et délégués de quartiers renforcés pour la promotion des droits humains

Les élus territoriaux et les délégués de quartiers de la commune de Kolda viennent de bénéficier d’un important renforcement de capacités sur la promotion des droits humains et la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG).



Durant deux jours, ces acteurs locaux ont été outillés pour mieux intégrer la dimension genre et inclusion dans la prise de décision et dans l’exercice de leurs fonctions. « L’objectif est de leur permettre de contribuer efficacement à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, mais aussi de favoriser une gouvernance locale plus équitable et inclusive », a indiqué la facilitatrice Madame Awa Kandé Diao, membre du Réseau Paix et Sécurité des Femmes de l’Espace CEDEAO.



Cette session de formation s’inscrit dans le cadre du projet « Promotion d’une économie sociale, écologique et inclusive dans la ville de Kolda », mis en œuvre par l’association Guné avec le soutien financier de la Mairie de Barcelone (Espagne).



Présidente du comité de lutte contre les VBG, Mme Diao a tenu à rappeler que les violences faites aux femmes persistent au Fouladou. « Les violences morales et économiques sont les plus fréquentes, suivies des violences sexuelles », a-t-elle précisé, appelant à un engagement collectif pour y mettre fin.



Au nom des participants, le conseiller municipal Moussa Diallo a salué cette initiative de l’association Guné, estimant qu’elle vient renforcer leurs compétences en matière de médiation sociale et de gestion pacifique des conflits. « Nous sommes désormais mieux outillés pour prévenir et régler les différends dans nos quartiers, dans le respect des droits humains », a-t-il affirmé.



Ce renforcement de capacités marque ainsi une nouvelle étape dans la mobilisation des acteurs locaux de Kolda pour une société plus juste, inclusive et respectueuse des droits fondamentaux.



