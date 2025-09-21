Kolda : près de 200 admis aux examens 2025 honorés

L’initiative, portée par le club UNESCO Kanoh de Kolda, vise à promouvoir l’éducation au Fouladounet à encourager l’émulation chez les enfants. « Cette cérémonie a surtout servi de cadre pour témoigner de la reconnaissance de la communauté à ces enfants méritants », a souligné M. Sanoussi Diakité, un des initiateurs de l’événement.

Au-delà de la distribution de prix, l’activité s’inscrit dans une dynamique plus large de promotion des idéaux de l’UNESCO : valorisation du savoir, culture de la paix et développement durable par l’éducation.

Les bénéficiaires, visiblement émus, ont reçu leurs distinctions sous les applaudissements de leurs familles et enseignants. Plusieurs intervenants ont rappelé l’importance de soutenir les jeunes dans leur parcours scolaire et de renforcer l’investissement communautaire autour de l’école.

Cette cérémonie, qui devient un rendez-vous annuel attendu, confirme la volonté des acteurs locaux de faire de l’éducation un levier majeur pour le développement territorial.

Le quartier de Saré Moussa a vibré ce samedi au rythme de la célébration de l’excellence scolaire. Près de 200 élèves admis aux différents examens de l’année 2025 ont été récompensés lors d’une cérémonie marquée par une forte mobilisation de la communauté éducative et des parents d’élèves.