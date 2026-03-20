Korité 2026 : Macky Sall adresse ses vœux à la Oummah islamique

L’ancien Président sénégalais, Macky Sall, a adressé ce vendredi 20 mars ses «chaleureuses félicitations» et ses «meilleurs vœux» à la Oummah islamique, à l’occasion de l’Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois béni de Ramadan 2026, dans une publication sur ses réseaux sociaux.



«Puisse Dieu agréer nos dévotions et nous accorder ses grâces. Je prie pour que la paix, la solidarité et la fraternité humaine rayonnent entre les peuples et inspirent nos actions», a écrit Macky Sall, dans un contexte où il prépare activement sa candidature pour le Secrétariat général de l’Organisation des Nations Unies (ONU).