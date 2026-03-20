Korité à Kolda: l’imam Ababacar Diaw appelle les gouvernants à ne pas trahir la confiance des populations

À l’occasion de la célébration de la Korité, la communauté musulmane de Kolda s’est fortement mobilisée ce vendredi pour la grande prière marquant la fin du mois béni de Ramadan. À la mosquée As Sahaba, située au CEM 2 de Kolda, l’imam Ababacar Diaw a livré un sermon axé sur la responsabilité, les valeurs et la cohésion sociale.



Dans son prêche, le guide religieux a lancé un appel solennel aux autorités étatiques, les invitant à ne pas trahir la confiance placée en elles par les populations. Selon lui, cette confiance constitue le socle de toute gouvernance vertueuse et doit être préservée par des actes concrets en faveur du bien-être des citoyens.



S’adressant aux fidèles, l’imam Diaw a également insisté sur la nécessité de promouvoir la paix et de renforcer la cohésion sociale dans toutes les sphères de la société. Il a exhorté chacun à œuvrer pour l’unité nationale, dans un contexte où les défis sociaux et économiques exigent une mobilisation collective.



Dans la même dynamique, il a appelé l’ensemble des forces vives de la nation à participer activement à la construction de la souveraineté et au développement socio-économique du Sénégal. Pour lui, cet engagement doit être partagé et soutenu par tous les acteurs, sans distinction.



L’imam a par ailleurs mis l’accent sur le rôle fondamental de l’éducation, invitant la société à inculquer aux enfants — futurs adultes — les valeurs essentielles de l’islam, basées sur la droiture, le respect et la solidarité.



Profitant de cette tribune, il a tiré la sonnette d’alarme face à ce qu’il considère comme une perte progressive des repères moraux, évoquant notamment la montée de la violence, du vol, de la calomnie et de la haine dans la société. Il a rappelé que la seule référence à suivre demeure le prophète de l’islam et ses enseignements, garants d’une vie équilibrée et harmonieuse.



Ce message, délivré en ce jour de fête et de communion, sonne comme un appel à la responsabilité collective pour un Sénégal uni, apaisé et résolument tourné vers le progrès.